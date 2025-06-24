دخل رئيس حزب “المحوّلون” وزعيم المعارضة في تشاد، سيكسي ماسرا، في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ما وصفه بـ”الاعتقال التعسفي”، وفق ما أعلن الحزب.

وقال الحزب في بيان، اليوم الثلاثاء، إن ماسرا أبلغهم بقراره الدخول في إضراب عن الطعام من خلال رسالة وجهها من زنزانته.

وكانت الشرطة قد اعتقلت زعيم المعارضة الشهر الماضي من منزله، ووجّهت إليه النيابة العامة تهمًا تتعلق بالتحريض على الكراهية، وتشكيل جماعة مسلحة متورطة في قتل أفراد من عرقية الفولاني.

من جانبهم، وصف محاموه التهم بأنها جزء من “مؤامرة سياسية”، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على قرار بالإفراج المشروط عنه خلال جلسة المحكمة التي عُقدت في 19 يونيو.