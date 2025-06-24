قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن وقفاً “تاماً وكاملاً” لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران سيدخل حيز التنفيذ بهدف إنهاء الصراع الذي استمر 12 يوماً بين البلدين، وذلك بعد لحظات فقط من تبادل الطرفين التهديد بشن هجمات جديدة.

وأكد مسؤول إيراني، في تصريح لـ”رويترز”، أن طهران وافقت على الهدنة، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار بشرط ألا تُنفذ إيران هجمات إضافية، مضيفاً أن الرئيس ترامب توسط في الاتفاق خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب المصدر نفسه، ألمح ترامب إلى أن الجانبين سيُمنحان بعض الوقت لإنهاء العمليات العسكرية الجارية قبل بدء تنفيذ وقف إطلاق النار على مراحل.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال”: “على افتراض أن كل شيء يسير كما ينبغي – وهو ما سيحدث – أود أن أهنئ البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما القدرة، والشجاعة، والذكاء، لإنهاء ما يجب أن يُطلق عليه ‘حرب الأيام الـ12’.”

وقال مسؤول مطّلع على تفاصيل المفاوضات لـ”رويترز” إن رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نجح في الحصول على موافقة طهران على وقف إطلاق النار خلال اتصال مع مسؤولين إيرانيين. وأضاف أن ترامب بدوره أبلغ أمير قطر بموافقة إسرائيل على الاتفاق.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، ولا السفارة الإسرائيلية في واشنطن، على طلبات التعليق التي وجهتها إليهما “رويترز”.

قبل ساعات من ذلك، أشار ثلاثة مسؤولين إسرائيليين في تصريحات لـ”رويترز” إلى أن تل أبيب تسعى إلى إنهاء عملياتها العسكرية داخل إيران قريباً، وقد أبلغت واشنطن بهذه النية.