وقعت وزارة تمكين الشباب والرياضة والتكوين المهني اليوم الثلاثاء، مع المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، اتفاق بروتوكول وشراكة؛ يهدف إلى تكوين مئات الشباب في مجال الخدمة المدنية.

وتشمل مجالات التكوين والتعبئة؛ مكافحة والحرائق الريفية والإسعافات الأولية والتدخل أثناء الفيضانات والكوارث الطبيعية.

كما تهدف إلى “تطوير قدرات الشباب على العمل التطوعي في ميادين الأمن المدني والتدخل أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية وتقنيات الإخلاء والإنقاذ”.

ويعتبر المتطوعون بموجب الاتفاق “فريقا احتياطيا للأمن المدني ولهم ميزة إضافية في مسابقات واكتتابات المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات”.