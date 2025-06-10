توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أن تتميز الحالة العامة للطقس ليوم غد الأربعاء باستمرار الجبهة المدارية بالقرب من كوركول مرورا بلعصابة والحوضين، مشيرة إلى أن هذه الوضعية ستؤدي إلى احتمال تساقطات مطرية خفيفة على أقصى جنوب البلاد.

كما سيشهد الطقس وجود امتداد للمنخفض الحراري على غرب و وسط البلاد، مما سيؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة حيث ستصل 45 درجة مأوية على مدينتي أطار و أكجوجت.

في حين ستكون الرؤية متأثرة بفعل الأتربة على المناطق الغربية والوسطى والشمالية من التراب الوطني.

وبالنسبة لمدينة نواكشوط، فقد أشارت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، إلى توقع هبوب رياح معتدلة السرعة من شمالية شرقية إلى شمالية غربية مع رؤية متأثرة بفعل الأتربة، وستكون السماء صافية إلى قليلة الغيوم.

أما بالنسبة لحالة البحر والتوقعات في المناطق الساحلية وفي العرض: فقد أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن البحر سيكون قليل الإضطراب إلى مضطرب على طول السواحل مع تموج بحري قادم من القطاع الشمالي الغربي، بينما سيتراوح ارتفاع موج البحري ما بين 1.3 إلى 2.5 متر.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى المتوقعة خلال الأربع و العشرين ساعة القادمة:

النعمة…………………………29-42°

تمبدغه……………………….29-42°

ولاته………………………….29-42°

عدل بكرو …………………. 28-40°

باسكنو …………….………..28-41°

لعيون……………………… 29-42°

الطينطان………………… 29-42°

كيفه…………………………29-42°

كنكوصه……………………28-41°

باركيول………………….…28-42°

كيهيدي…………………….27-42°

مونكل………………………..28-42°

مقامه………………………27-41°

إمبود……………………….28-41°

ألاك………………..……….26-42°

مقطع لحجار………….…28-43°

بوكى…………………..….26-42°

روصو.…………………….23-40°

أبوتلميت…………………25-43°

أطار..……………….…….29-45°

وادان……………………….29-45°

شنقيط…………………..27-43°

أوجفت………………….30-45°

انواذيبو…………………19-28°

تجكجه………..…………29-43°

تيشيت………..………..30-44°

سيلبابي………….……27-41°

ازويرات……….……….23-42°

بئر أم اكرين………….17-38°

أكجوجت……………….30-45°

انواكشوط……………22-39°