قال الجيش الموريتاني إن وفدا عسكريا من أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، أدى زيارة للأركان العامة للجيوش، في إطار تنفيذ النشاطات المبرمجة من طرف اللجنة العسكرية الموريتانية المغربية المشتركة.

وأضاف الحيش في منشور له أن زيارة الوفد المغربي شملت فرقة الاستخبارات والأمن العسكري، حيث عُقد اجتماع ترأسه عن الجانب الموريتاني العقيد المهندس إسلم بيدي مسعود؛ قائد فرقة التعاون العسكري المساعد، وعن الجانب المغربي العقيد إدريس حد زين؛ من المكتب الثاني لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة المغربية.

تم خلال الاجتماع تقديم عرضين حول فرقة الاستخبارات والأمن العسكري، وفرقة التعاون العسكري، قبل أن يناقش الجانيان آفاق التعاون العسكري بين البلدين، والإمكانيات المتاحة للاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الصلة.

وقد حضر الإجتماع عن فرقة الاستخبارات والأمن العسكري، قائد الفرقة المساعد؛ العقيد خطري الديه، وقائد مكتب الأمن العسكري؛ الرائد محمد عبدي افليفل، وعن فرقة التعاون العسكري، قائد مكتب التعاون الثنائي؛ الرائد يعقوب حمادي.

وعقد الجانيان جلسة ختامية لتقييم وبلورة نتائج الزيارة، توجت بتوقيع المحضر الختامي، لتختتم الزيارة بتبادل الهدايا والصور التذكارية.