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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

تشاد.. حزب معارض يرفض اتهامات الانقلاب ويطالب بالإفراج عن ماسرا

أحمد كليبواسطة

عبّر حزب المحوّلون عن رفضه القاطع لما وصفه بـالادعاءات الملفقةضد زعيمه، سوكسيس ماسرا، والمتعلقة بمحاولة انقلاب مزعومة، واعتبرها محاولة سياسية مكشوفة لتشويه سمعة أبرز وجوه المعارضة في تشاد.

واعتبر الحزب في بيان، أن التهم الموجهة لماسرالا تستند إلى أي أساس قانوني بل تعد امتدا لنهج قمعي يستهدف خنق المعارضة“.

وقال المحولون، إن السلطات توظف القضاء لأغراض سياسية في مسعى لإبعاد ماسرا من الساحةبعد أن أصبح يشكل تهديدا سياسيا حقيقيا للنظام بسبب شعبيته واتساع قاعدته الجماهيرية“.

وأضاف الحزب أن الاتهامات التي نشرتها وسائل إعلام محلية، ترتكز على معطيات مأخوذة من هواتف ماسرا بعد أن استحوذ الأمن عليها خلال مداهمة منزله واعتقاله.

ووصف الحزب المداهمة بـغير القانونيةلعدم وجود إذن قضائي، مشددا على أن المعلومات التي جرى الاستناد إليهاحرفت وجرى التلاعب بها عمدا، وفق ما جاء في البيان.

وأشار إلى أن الاتصالات الدبلوماسية والاجتماعية التي جرى تقديمها كأدلة، تُعد جزءًا طبيعيًا من عمل أي سياسي، ولا تحمل في مضمونها أي طابع تحريضي أو انقلابي“. 

وأضاف الحوب: “المسألة ليست في أسماء من تم التواصل معهم، بل في طبيعة الكلام المتبادل، والذي خلا تمامًا من أي مضمون مخالف للقانون أو مهدد لأمن الدولة“.

Mauritel

موري نت
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