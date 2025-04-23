بحث وزير الاقتصاد الموريتاني سيد أحمد ولد أبوه، أمس الثلاثاء في واشنطن، مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، “سبل إطلاق مشاريع جديدة لتعزيز التنمية المستدامة في موريتانيا”.

وبخصوص المشاريع المشتركة قيد التنفيذ فقد تناول اللقاء “محفظة المشاريع التي يمولها الصندوق في موريتانيا، وسبل تسريع تنفيذها بكفاءة عالية”.

وخلُص اللقاء إلى تأكيد الطرفين “على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن تنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية”.

وقدم الصندوق السعودي للتنمية على مدى السنوات الماضية العديد من القروض لتمويل عشرات المشاريع في موريتانيا بقيمة تصل إلى أكثر من 625 مليون دولار.