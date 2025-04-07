قال مدير المعهد الموريتاني للبحوث والتكوين في مجال التراث والثقافة، يبه ولد شيخنا، إن موريتانيا تمتلك نحو 100 ألف مخطوط ، عدد كبير منها معرض للتلف.

وأوضح ولد شيخنا بمناسبة يوم المخطوط العربي أن المخطوطات التي تتوفر عليها موريتانيا، موزعة على أكثر من 1000 مكتبة، بدأت حركة التدوين فيها منذ القرن الخامس الهجري، وبلغت ذروتها في القرن الرابع عشر.

إلا أن المسؤول أشار إلى أنه ورغم جهود الدولة في حفظ هذه المخطوطات “ما يزال عدد كبير من المخطوطات معرضا للتلف، مما يستدعي مزيدا من الجهد لحمايتها من خلال رقمنتها”.

وأكد أن المخطوطات، من أهم عناصر التراث الثقافي والذاكرة التاريخية، على اعتبار أنها تعكس تطور الفكر العربي وتفاعله مع الحضارات الأخرى، كما تمثل المخطوطات العربية والإسلامية إرثا علميا وثقافيا عالميا.

وكانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” قد دعت بمناسبة يوم المخطوط العربي إلى مزيد من حماية المخطوطات وحفظها ورقمنتها وتعزيز البحث العلمي ذي الصلة بهذا الإرث الحضاري.

كما دعت المنظمة إلى صون المخطوطات لتبقى مكسبا معرفيا للإنسانية، و إتاحتها، وبناء القدرات حول هذا الإرث الحضاري، والحفاظ على اللغة العربية كلغة حملت مختلف العلوم والمعارف.