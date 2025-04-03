تراجعت موريتانيا مركزا واحدا في التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الخميس، لتحل في المرتبة 110 عالميا، وذلك بعد تحقيقها نقطة واحدة في مباراتيها الأخيرتين (هزيمة وتعادل) في إطار تصفيات كأس العالم 2026.

عربيا.. عزز المغرب صدارته للمنتخبات العربية، متقدما على مصر التي صعدت مرتبة واحدة (32) والجزائر التي تقدمت مركزا واحدا أيضا (36) وتونس الـ49 بعد قفزها ثلاثة مراكز.

وتراجعت قطر سبعة مراكز وباتت في المركز 55 أمام السعودية التي تقدمت مركزا واحدا (58) والعراق الذي تراجع ثلاثة مراكز (59) وكان المنتخب الأكثر خسارة للنقاط (29.46 نقطة).

وتراجعت البحرين ثلاثة مراكز أيضا (84)، فيما تقدمت عمان مثلها (77)، وتقدم كل من الأردن وسوريا مرتبتين الى المركزين 62 و93 تواليا، وتراجعت الامارات (65) وجزر القمر (105) مثلهما، فيما بقيت فلسطين ولبنان والكويت واليمن في المراكز 101 و112 و134 و158 تواليا.

وتراجعت كل من السودان (114) وجيبوتي (192) مركزا واحدا، وتقدمت ليبيا (117) والصومال (201) مثله.

عالميا.. حافظت الأرجنتين، بطلة العالم وأول المتأهلين إلى مونديال 2026 عن التصفيات الأميركية الجنوبية، على صدارتها للتصنيف العالمي فيما انتزعت إسبانيا المركز الثاني من فرنسا، وبقيت إنكلترا رابعة أمام البرازيل، فيما تقدمت هولندا الى المركز السادس على حساب البرتغال.

– تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل:

1- الارجنتين 1886.16 نقطة

2- اسبانيا 1854.64 (+1)

3- فرنسا 1852.71 (-1)

4- انكلترا 1819.2

5- البرازيل 1776.03

6- هولندا 1752.44 (+1)

7- البرتغال 1750.08 (-1)

8- بلجيكا 1735.75

9- إيطاليا 1718.31

10- ألمانيا 1716.98