دعا مركز النهوض بالصادرات، المؤسسات التونسية إلى المشاركة في بعثة الأعمال المتعددة الاختصاصات إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط التي سينظمها من 25 الى 29 مايو المقبل.

وحسب المركز فإن هذه البعثة ستمكن المشاركين فيها من التعرف على شركاء الأعمال وصانعي القرار الرئيسيين بموريتانيا. ويتضمن برنامج البعثة، وفق بيانات نشرها مصدر النهوض بالصادرات، تنظيم منتدى اقتصادي ولقاءات ثنائية قصد تعزيز العلاقات بين المستثمرين التونسيين ونظرائهم الموريتانيين.

وأضاف أنه سيتم خلال الجولة التي تنتظم بالتعاون مع سفارة تونس بنواكشوط، وغرفة التجارة والصناعة والفلاحة الموريتانية ، تنظيم زيارات ميدانية قصد التعرف على أهم المؤسسات والمزودين في عدة قطاعات.

ودعا المركز المؤسسات الراغبة في المشاركة الى التسجيل عبر موقعها الالكتروني الرسمي قبل يوم 10 افريل 2025.

وقال إن موريتانيا تزخر بموارد طبيعية متنوعة تؤهلها إلى جانب موقعها الجغرافي المتميز، لتقوم بدور ريادي في مجال التنمية الاقتصادية وكذلك في مجال المبادلات التجارية مع تونس.

ومركز النهوض بالصادرات مؤسسة عمومية تونسية ذات صبغة تجارية وصناعية، تأسست في 14 أبريل 1973، وتقع تحت إشراف وزارة الصناعة، ويعمل على تنظيم مشاركة المؤسسات التونسية في التظاهرات التجارية بالخارج، وتنظيم بعثات رجال الأعمال واللقاءات المهنية بتونس وبالخارج، وربط الصلات المهنية ومتابعة الفرص التجارية والإسهام في تحقيقها.