قال وزير الطاقة والنفط الموريتاني، محمد ولد خالد، إن موريتانيا ستعلن قريبًا عن بدء إنتاج الغاز المسال، حيث من المتوقع أن تُصدر أول شحنة بحلول 22 فبراير الجاري من الحقل الواقع بين موريتانيا والسنغال.

جاء ذلك خلال مقابلة له مع قناة “سكاي نيوز عربية” اليوم الأربعاء.

وأضاف ولد خالد أن الإنتاج في المرحلة الأولى سيكون بين 2.3 مليون و2.5 مليون طن سنويًا، مع خطط للوصول إلى 10 ملايين طن سنويًا في المراحل القادمة.

وأشار إلى أن الحكومة تجري حاليًا مناقشات مع شركتي “بي بي” و”كوسموس إنرجي” لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين طن سنويًا.

وأوضح ولد خالد أن السوق الأوروبي سيكون هو السوق الرئيسي للغاز المسال، نظرًا لقربه من الشواطئ الموريتانية، مع اهتمام السوق الآسيوية أيضًا.

وفي نفس السياق ، أكد الوزير أن الحكومة أطلقت خطة لتعزيز موارد الطاقة، بما في ذلك الغاز والطاقات المتجددة والهايدروجين الأخضر، مدعومة بتشريعات جديدة مثل قانون الكهرباء وقانون الهيدروجين.

كما تحدث عن حقل “بيرالله”، الذي يحتوي حسب ماقال على 60 تريليون قدم مكعب من الغاز، موضحًا أن موريتانيا تجري نقاشات مع شركات عالمية لدراسة إمكانيات إنتاجه.

وفيما يتعلق بالهايدروجين الأخضر، أشار إلى توقيع مذكرات مع عدة شركات، مع مشاريع جديدة مثل “أمان” و”نور” التي تتقدم في مراحل الدراسات المتقدمة.