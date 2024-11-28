أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، عن زيادات في الرواتب والعلاوات تشمل قطاع التعليم والقوات المسلحة وقوات الأمن.

وفي خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لاستقلال البلاد، كشف الغزواني عن علاوة شهرية جديدة بقيمة 20,000 أوقية قديمة لمدرسي السنة السادسة من التعليم الأساسي، إضافة إلى زيادات شهرية بقيمة 15,000 أوقية قديمة للجنود والوكلاء و10,000 أوقية قديمة لضباط الصف.

وأعلن ولد الغزواني عن استحداث صندوق لتمويل برنامجٍ لدعمِ سَكَنِ المعلمين والأساتذةِ وتخصيصَ كل المنازلِ التي تم تشيدها في إطار برنامج داري وعددُها 2508 منزلا، تزيد قيمتها الإجمالية على 22 مليار أوقية قديمة،لدعم هذا الصندوق.

وقال ولد الغزواني إنه وجه الحكومة بالشروع في تحديد آليات تسيير وشروطِ الاستفادةِ منه بالشراكة مع ممثلي المدرسين في أقرب الآجال.

وأكد الرئيس أن الحكومة تعمل على تنظيم حوار اجتماعي لرفع الحد الأدنى للأجور، وإطلاق إصلاح شامل لنظام التقاعد لتحسين أوضاع المتقاعدين، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز الوحدة الوطنية والتنمية المستدامة.