أطلقت وزارة الصحة الموريتانية من مدينة كيهيدي بولاية غورغول المرحلة الثانية من برنامج دعم النظام الصحي “عناية الموسع”، الذي يشمل ست ولايات هي: آدرار، اترارزة، تكانت، كوركول، لبراكنة، ولعصابة، بالإضافة إلى الولايات الثلاث التي شملتها المرحلة الأولى من البرنامج: الحوضين وكيديماغه.

وستمكّن المرحلة الجديدة للمشروع ـ بحسب ما أعلنت الوزارة ـ من تغطية 82% من المنشآت الصحية، مما سينعكس إيجاباً على تحديث وتقوية المنظومة الصحية.

وأضافت في منشور لها أن التمويل القائم على الأداء إحدى المقاربات الرائدة لتعزيز جودة الخدمات الصحية، إذ عززت هذه المقاربة من اللامركزية في التسيير، وأدخلت أساليب تنظيمية مبتكرة لإدارة المنشآت الصحية.