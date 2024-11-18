هنأ الرئيس السنغالي السابق، ماكي صال حزب «باستيف» الحاكم، بالنتئج التي حققها في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد أمس الأحد.

جاء ذلك في تدوينة له على حسابه على فيسبوك، أشاد فيها بما وصفه بـ”النضج السياسي للشعب السنغالي والديموقراطية التي تتمتع بها البلاد”.

وأظهرت النتائج الجزئية الأولية تقدماً مريحا لحزب «باستيف» في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد.

وحسب ما ما أظهت النتائج فإن حزب «باستيف» يتجه لتحقيق فوز كبير في هذه الانتخابات، حيث أظهرت التقديرات حصوله حتى صباح الإثنين، على قرابة 119 نائباً، في اللوائح الجهوية والوطنية.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة السنغالية، أمادو مصطفى نديك ساري، تحقيق حزب “باستيف” الحاكم، “انتصارا كبيرا” في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد.

وقال نديك ساري عبر قناة “تي إف إم” المحلية “أشيد بالشعب السنغالي على النصر الكبير الذي حققه لباستيف”، حزب الرئيس باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو الذي حصد وفقا له “90 إلى 95% من الأصوات”.

وأضاف أن “باستيف سيحصل على أغلبية مؤهلة” من دون أن يحدد عدد المقاعد المحتملة، ومن المتوقع أن تنشر وسائل الإعلام توقعات موثوقة لتركيبة البرلمان الجديدة اليوم الاثنين.

وتفوق الحزب على زعيمي قائمتين للمعارضة، هما رئيس بلدية العاصمة دكار بارتيليمي دياس، وأمادو با الذي جاء ثانيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بحسب النتائج الأولية.