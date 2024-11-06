أعلن دونالد ترامب فوزه في انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية، وتوقع الحصول على أكثر من 300 من أصوات المجمع الانتخابي.

وقال ترامب في كلمة من مقر حملته الانتخابية بولاية فلوريدا “حققت فوزا تاريخيا، لقد فزنا في الولايات المتأرجحة وفي التصويت الشعبي وحققنا 315 صوتا، وهذا شعور رائع يدل على محبة الشعب” حسب تعبيره.

وتطرق ترامب إلى تعهداته بعد انتخابه، وقال “سأجعل أميركا عظيمة مجددا، نريد جيشا قويا، لن أبدأ الحروب بل سأنهيها، سأوفر فرص العمل، سنخفض الضرائب ونغلق الحدود أمام المجرمين”.

وصوّت الناخبون المهتمون في الأساس بالاقتصاد بأغلبية ساحقة لمصلحة ترامب، خاصة في ظل شعور بتراجع أوضاعهم الاقتصادية عما كانت عليه قبل 4 سنوات.

وقال نحو 31% من الناخبين إن الاقتصاد هو قضيتهم الرئيسة، وقال نحو 45% من الناخبين في أنحاء البلاد إن الوضع المالي لأسرهم أسوأ اليوم مما كان عليه قبل 4 سنوات.

وأكد ترامب أن الحزب الجمهوري سيطر على مجلسي الكونغرس بعد استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ

وأظهرت النتائج الجزئية للانتخابات تقدم ترامب بحصوله على 267 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 224 صوتا لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وبعد فوز المرشح الجمهوري بولايتي كارولينا الشمالية وجورجيا المتأرجحتين، يظل الأمل المتبقي لهاريس هو الفوز بولايات ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، غير أن أحدث البيانات تشير إلى تأخرها عن منافسها في الولايات الثلاث.