فازت موريتانيا بجائزة “الابتكار لتمويل المدن” المقدمة من طرف الصندوق العالمي لتنمية المدن، في إطار الدورة الـ 12 للمنتدى الحضري العالمي، المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال الأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي محمد سالم ولد بوخريص، إن الحكومة أنشأت هذه الشركة، في إطار التزاماتها الوطنية والدولية لحماية البيئة، ومكافحة الآثار السلبية للتغير المناخي، وقد أعدت الشركة برنامجا طموحا للتخطيط الحضري والبنية التحتية لحماية وتعزيز ساحل نواكشوط.

واستعرض الأمين العام دور قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في عمليات التكيف مع التغير المناخي وفقا للاستراتيجية الوطنية للتأقلم مع التغيرات المناخية، ومن بين تلك الجهود المقام بها؛ تعزيز آليات التخطيط العمراني، والإدارة الحضرية للمدن لتحويلها إلى مدنٍ منتجة.

وأضاف أن موريتانيا أصدرت قانونا جديد للعمران والبناء، صدر في 17 من يناير من هذا العام، يراعي تماما الجوانب المتعلقة بالقضايا البيئية، فضلا عن تعزيز البناء بالمواد المحلية، التي توفر العمالة المحلية وتحترم المعايير البيئية وتعزز الأنماط الثقافية.