حصلت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” على شهادة إيزو 14001، للمرة الرابعة خلال السنوات الأخيرة، وهي شهادة تمنحها المنظمات المتخصصة في تقييم مدى التزام المؤسسات بالمعايير الدولية في مجال الجودة.

وحصلت شركة “سنيم” لأول مرة على هذه الشهادة سنة 2011، مؤكدة منذ ذلك الوقت التزامها بمعايير التنمية المستدامة، وحماية البيئة في جميع عملياتها وأنشطتها.

ويتم منح هذه الشهادة كل 3 سنوات، بعد عملية تفتيش تقييمي لنظام الشركة المتعلق بالبيئة.

كما حصلت “سنيم” هذه السنة أيضا على شهادة إيزو 9001 المتعلقة بتحسين الجودة طبقا للمعايير المعتمدة دوليا.

وقد حصلت سنيم، لأول مرة على هذه الشهادة، سنة 2005 ودأبت على تجديدها كل 3 سنوات.

وتُعرّف شهادة الآيزو بأنّها إقرار بإيفاء المنتج، أو الخدمة، أو المؤسسة متطلبات الجودة الدولية المحددة، والتي من شأنها رفع مستوى مصداقية المؤسسة أمام العملاء، وتصدرها وتحتفظ بها المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.