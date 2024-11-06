أعلنت موريتانيا تخصيص مبلغ خمسين مليار أوقية قديمة، لتمويل برنامج استعجالي لتطوير وعصرنة العاصمة نواكشوط، وتسهيل ظروف حياة سكانها، وزيادة جاذبيتها. ي

جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، محمد ولد الشيخ الغزواني، مع عدد من أعضاء الحكومة المعنيين بمكونات البرنامج استعجالي متكامل جديد، يرمي إلى تطوير وعصرنة مدينة انواكشوط وزيادة جاذبيتها،

ودعا الرئيس الموريتاني إلى ضرورة تأمين العيش الكريم وتحسين ظروف المواطنين بصفة عامة، وسكان العاصمة نواكشوط بصفة خاصة، زإشراك السلطات المحلية والمنتخبين في وضع التصور النهائي للبرنامج وفق مقاربة تشاركية.

وقد تم خلال هذا الاجتماع عرض المقترحات التي قدمها الوزراء، وتناولت مجالات الخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء وصحة وتعليم وصرف صحي ونظافة، وكذا البنية التحتية الطرقية، والرياضية.

وحسب ما أعنت الرئاسة الموريتانية فقد ألزم ولد الغزواني الوزراء المعنيين، بضرورة التنفيذ الفوري لمكونات هذا البرنامج لخلق تأثير إيجابي فعال لتحسين حياة المواطنين.

ويتضمن البرنامج الاستعجالي مكونات عدة هي:

1 – مكونة تمكين الشباب والخدمة المدنية، وتشمل تأهيل مختلف المنشآت الرياضية وبناء منشآت جديدة؛

2 – مكونة الصحة، وتضم ترميم وتأهيل وتوسعة منشآت صحية قائمة وبناء أخرى جديدة؛

3 – مكونة التعليم، وتتضمن ترميم وتأهيل منشآت مدرسية موجودة وبناء أخرى جديدة؛

4 – مكونة الكهرباء من أجل العمل على توسيع نقاط التحويل وشبكات التوزيع والإنارة العمومية لزيادة الولوج للكهرباء في أحياء العاصمة وضمان استمرارية الخدمة؛

5 – مكونة الماء الصالح للشرب، وتتعلق بتوسيع شبكات توزيع المياه في الأحياء المستهدفة وتقوية ضخ المياه؛

6 – مكونة النفاذ إلى خدمة الصرف الصحي،

7 – مكونة النظافة وتسيير النفايات؛

8 – مكونة البنى التحية الطرقية، وتضم توسعة الشبكة الطرقية الاسفلتية وفك العزلة.

وقد حضر هذا الاجتماع الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، ووزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، ووزير الصحة؛ ووزير الطاقة والنفط، ووزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، ووزير التجهيز والنقل، ووزيرة المياه والصرف الصحي، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، والمندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء”تآزر”.