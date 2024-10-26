دانت موريتانيا الهجوم الإسرائيلي على إيران ليل البارحة الجمعة/السبت، في بيان صادر عن وزارة الخاجية اليوم السبت.

وشنت إسرائيل حسب الناطق باسم جيشها هجوماً جوياً على “مواقع عسكرية إيرانية” انطلق منها الهجوم الذي أطلقته إيران فاتح هذا الشهر، في مسلسل انتقامي بين البلدين، على إثر اغتيال مدير المكتب السياسي لحماس داخل إيران.

وأعربت وزارة الخارجية الموريتانية في بيانها، عن استنكارها الشديد للهجوم الإسرائيلي على إيران، باعتباره “انتهاكا صارخاً لسيادة هذا البلد، وخرقاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي بما يهدد الأمن والسلم الدوليين”.

وجددت الدعوة من خلال البيان للمجتمع الدولي “لوضع حد للمأساة اليومية للمدنيين الأبرياء” و “للوقف الفوري لإطلاق النار في فلسطين ولبنان”، السبب الرئيس في التوتر القائم بين إيران وإسرائيل.

وتربط موريتانيا مع إيران علاقات دبلوماسية، بينما قطعت موريتانيا علاقاتها التي ربطتها أواخر التسعينات بإسرائيل عام 2009، على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة 2008.

وكانت إيران قد شنت أول هجوم عسكري مباشر لها على إسرائيل، في شهر إبريل من هذا العام، حين أطلقت مسيرات وصواريخ استهدفت مدنا إسرائيلية، ردتْ عليه إسرائيل بقصف منشآت عسكرية إيرانية في أصفهان.