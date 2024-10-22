وزعت السلطات الجهوية في ولاية لبراكنة، ثمانية أطنان من المواد الغذائية، على 200 أسرة من سبع قرى بمقاطعة امبان وباببي ودار البركة تضررت من فيضانات النهر الأخيرة.

وتدخل هذه التوزيعات الغذائية المقدمة أمس الاثنين، في إطار مساعدة المتضررين من الفيضانات، في بعض القرى المحاذية للنهر في ولاية لبراكنة.

وقال والي ولاية لبراكنة، محمد ولد السالك، في مقابلة له مع الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، إن “جميع القطاعات الحكومية، دخلت لمساعدة المتضررين”، مضيفا إنها “رحلت 20 أسرة في بابي و 55 أسرة، ووفرت الاحتياجات الأساسية من سلال غذائية وخيم وأفرشة وبطانيات، وآلات الطهي، والماء الصالح للشرب ومبالغ نقدية، لما يزيد على 600 أسرة متضررة”.

وساهمت جهة ولاية لبراكنة، في “توفير جرافة من الحجم الكبير ستعمل على إنجاز الحواجز الواقية من المياه، والطرق المسيرة لتدفق المياه في ضفة لبراكنة، كما ستوفر الجهة أربع مضخات من الحجم الكبير لشفط المياه الغامرة للقرى”، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).