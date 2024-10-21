قتل اليوم الاثنين، المواطن الموريتاني المقيم في ليبيا يب ولد عالي اباه، على يد مسلح ببندقية آلية وسط سوق شعبي، في مدينة «القطرون» جنوب ليبيا.

وبينما لم تتأكد دوافع القتل بعد، فقد تحدث رواد موقع التواصل الاجتماعي عن عملية سطو مسلح، كان القصد منها سرقة مبلغ مالي بحوزة القتيل.

لكن شريط فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، بما فيه صفحة باسم مدينة «القطرون» التي وقع فيها الحادث، أظهر الضحية ينزل من السيارة حاملا رزمة سوداء كبيرة، ليتعقبه مسلح ملثم نزل من سيارة مسرعة أطلق عليه عدة رصاصات من بندقية آلية، ثم فر عائدا للسيارة التي نزل منها.

ولم تتعرض مقتنيات القتيل لأي اعتداء من الجاني، بما فيها الرزمة التي رجحت وسائل إعلام تضمنها مبلغا من المال، كان من المفروض أن يودعها القتيل في صرافة مالية, ما يستبعد فرضية السرقة.