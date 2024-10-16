وصلت رئيسة الهند دروبادي مورمو صباح الأربعاء إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، في مستهل زيارة عمل تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.

وتعد هذه أول زيارة رسمية لشخصية سامية من الهند إلى موريتانيا، ومن المقرر توقيع عدة اتفاقيات ثنائية خلال الزيارة.

واستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني نظيرته الهندية في مطار نواكشوط الدولي، بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين، إلى جانب بحث ملفات أخرى ذات اهتمام مشترك.