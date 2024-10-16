Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الأربعاء, 16 أكتوبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
chinguitel

Mauritel

رئيسة الهند تزور موريتانيا لتوقيع اتفاقيات تعاون

أحمد كليبواسطة

وصلت رئيسة الهند دروبادي مورمو صباح الأربعاء إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، في مستهل زيارة عمل تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.

وتعد هذه أول زيارة رسمية لشخصية سامية من الهند إلى موريتانيا، ومن المقرر توقيع عدة اتفاقيات ثنائية خلال الزيارة.

واستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني نظيرته الهندية في مطار نواكشوط الدولي، بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين، إلى جانب بحث ملفات أخرى ذات اهتمام مشترك.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة