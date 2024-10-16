دعت “الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية” جميع المواطنين القاطنين على طول الضفة إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر, نظرا لارتفاع منسوب مياه نهر السنغال.

وقالت الهيئة في بيان نشرته اليوم الأربعاء، إنه في يوم غد الخميس الموافق 17 أكتوبر، “ستكون الظروف الجوية ملائمة لتساقطات مطرية متوسطة على كيدي ماغه و جنوب كل من كوركول و لبراكنه و اترارزه”.

وأكدت على ساكني تلك المناطق بالابتعاد عن المناطق المعرضة للغمر. مضيفةً أنه ” ستتم متابعة هذه الوضعية من خلال النشرات اليومية للهيئة”. بحسب البيان

وكانت المياه الناجمة عن فيضان نهر السنغال، تسببت في محاصرة أزيد من عشرين قرية في مقاطعة انتيكان بولاية ترارزة جنوب غربي موريتانيا، وقطعت معظم الطرق المؤدية إلى هذه القرى.