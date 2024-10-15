أشرف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، سيدي يحي ولد لمرابط، اليوم الثلاثاء، في قصر المؤتمرات بنواكشوط، على انطلاق مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بدول غرب افريقيا.

ويبلغ عدد المتسابقين المشاركين في هذه المسابقة 136 متسابقاً ينتمون إلى 16 دولة، في حين يبلغ عدد محكمي مسابقة القرآن الكريم 5 محكمين، وكذلك مسابقة السنة النبوية 5 محكمين من العلماء والمختصين بعلم القراءات وعلم الحديث.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، في كلمة له بالمناسبة، إن تشريف موريتانيا باستضافة أول نسخة من هذه المسابقة الكبرى يؤكد متانة الروابط التاريخية بين العلماء الشناقطة وعلماء بلاد الحرمين الشريفين، كما يشكل اعترافا مقدرا من حكومة خادم الحرمين الشريفين بدور علماء شنقيط في نشر العلم والمعرفة في ربوع القارة الأفريقية وفي العالمين العربي والاسلامي.

من جانبه، قال سفير المملكة العربية السعودية في موريتانيا، عبد العزيز بن عبد الله الرقابي، إن اختيار موريتانيا لاحتضان هذه المسابقة الكبرى الدولية يأتي تجسيداً للعلاقات الأخوية المتجذرة بين الشعبيين الشقيقين، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية حرصت أن تكون هذه المسابقة على أعلى المعايير لضمان العدالة والشفافية.