انضمت مدينة نواكشوط لمبادرة المنتخبين الرواد من أجل النمو الشامل التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OCDE”، وذلك في اجتماع رسمي لأعضاء المبادرة بمدينة مكسيكو سيتي، عاصمة المكسيك.

وعبرت رئيسة جهة نواكشوط، فاطمة عبد المالك، في كلمة لها بالمناسبة، عن اعتزازها بهذا الانضمام، وعن شكرها لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على اهتمامها بالتجمعات المحلية والجهوية، من خلال هذه المبادرة التي تسعى لتحقيق النمو الشامل للمدن حول العالم.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتقليص الفوارق الاجتماعية في المناطق الحضرية، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتطوير سياسات محلية مستدامة.

وتشارك رئيسة الجهة بدعوة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في فعاليات منصة “CityLab” المنظمة من طرف مؤسسة بلومبرغ، الهادفة إلى تبادل الأفكار المبتكرة لمواجهة التحديات الحضرية وتحسين الخدمات العامة، في الفترة ما بين 14-16 اكتوبر الجاري بمدينة مكسيكو.

كما تسعى جهة نواكشوط للاستفادة من هذه المنصة لاستقطاب تمويلات لبعض المشاريع الخدمية من خلال لقاءات مع ممولين وشركاء تنمويين إضافة للاستفادة من تجارب وخبرات أزيد من 500 مشارك من مختلف مدن وبلدان العالم.