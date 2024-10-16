وجهت وزارة الصحة الموريتانية 4 فرق دعم إلى المناطق المتأثرة بارتفاع حمى الملاريا، في ولايات الحوضين، ولعصابه، ولبراكنه وتگانت.
وتتألف كل واحدة من الفرق من أخصائي في علم الأوبئة، وأخصائي في الأمراض المعدية، ووكيل من برنامج مكافحة الملاريا، إضافة إلى كميات جديدة من الأدوية المجانية المضادة للملاريا.
وقالت وزارة الصحة إن هذا الإجراء يأتي لتعزيز قدرات المنشآت بالمناطق المستهدفة والرفع من مستوى التكفل بالمرضى بالولايات الخمس التي سُجلت بها زيادة الاصابة بالملاريا.
وكانت الأمينة العامة للوزارة العالية يحي منكوس، اجتمعت أمس مع المدرين الجهويين للصحة ومديري المستشفيات على مستوى الولايات التي عرفت ارتفاعا في الإصابة بحمى الملاريا، والطاقم الإداري للمركز الوطني للطوارئ في مجال الصحة العمومية “ملاذ”، والمدير العام للصحة العمومية، ومدير المصادر البشرية، ومدير الرقابة الوبائية، ومدير مكافحة الأمراض المعدية.
وتركز الاجتماع حول تدارس الوضعية الحالية للملاريا، خصوصا المتعلق منها بالولايات التي عرفت مؤخرا تسجيل زيادات في الإصابات المسجلة، وتحديد النواقص والتدخلات المطلوبة، والعمل بشأن توفير كافة المدخلات الضرورية في الولايات المعنية.