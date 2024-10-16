وجهت وزارة الصحة الموريتانية 4 فرق دعم إلى المناطق المتأثرة بارتفاع حمى الملاريا، في ولايات الحوضين، ولعصابه، ولبراكنه وتگانت.

وتتألف كل واحدة من الفرق من أخصائي في علم الأوبئة، وأخصائي في الأمراض المعدية، ووكيل من برنامج مكافحة الملاريا، إضافة إلى كميات جديدة من الأدوية المجانية المضادة للملاريا.

وقالت وزارة الصحة إن هذا الإجراء يأتي لتعزيز قدرات المنشآت بالمناطق المستهدفة والرفع من مستوى التكفل بالمرضى بالولايات الخمس التي سُجلت بها زيادة الاصابة بالملاريا.