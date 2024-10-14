أعلن الجيش المالي مقتل القيادي في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، العزة ولد يحيى، الملقب بـ”جليبيب الأنصاري” رفقة “عدد من مقاتليه” خلال عملية للقوات المسلحة المالية شمالي البلاد.

وقال الجيش، في بيان إن “جليبيب الأنصاري، كان وراء العديد من الانتهاكات ضد السكان، بما في ذلك الاغتيالات وزرع العبوات الناسفة والهجمات ضد القوات المسلحة المالية”.

وأضاف البيان أن بلدة بير في شمالي البلاد، تعرضت لهجمات وصفتها بـ”الإرهابية” يومي 8 و9 أكتوبر الجاري، موضحا أن القوات المسلحة المالية قد تصدت لهذه الهجمات.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة المالية، قد قتلت العديد من المسلحين، ودمرت معداتهم، وصادرت “كميات كبيرة من المخدرات”، وكذا أسلحة ثقيلة وذخائر وأجهزة اتصال أخرى.