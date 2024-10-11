حصل الفيلم الموريتاني القصير “والدك.. على الأرجح”، على إشادة خاصة من لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة، ضمن فعاليات ختام النسخة الثانية عشر من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي.

وعُرض الفيلم يوم السبت الماضي في أول أيام العروض في مهرجان وهران، وتلقى احتفاءً نقدياً وجماهيرياً معتبراً، وتسابق على الجائزة الكبرى للأفلام الروائية القصيرة، من بين أربعة عشر متسابق من دول عربية مختلفة.

أخرج الفيلم الأخوان سيدي محمد والطيب الطلبه، وإنتاج شركة دار موريتانيا، وكان عرضه الأول في ألمانيا شهر مايو الماضي، في مهرجان أوبرهاوزن الدولي، أقدم مهرجان في العالم للأفلام القصيرة، في المشاركة الموريتانية الأولى منذ ثلاثين عاماً، حيث نال الفيلم الجائزة التشجيعية من المهرجان.

وضمن عروض نفس المهرجان، شارك المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو، بجديد أفلامه “شاي أسود”، ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وكان العرض الأول للفيلم فبراير الماضي ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم.