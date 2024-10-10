فاز الخبير الموريتاني في مجال الأمن السيبراني أحمد يوسف إخليل، ضمن فريق من الباحثين السنغاليين، بالميدالية الذهبية في تحدي استراتيجيات إدارة الأزمات المنظم من طرف وزارة الخارجية الأمريكية في مدينة كيبتاون بجنوب أفريقيا.

وينظم هذا المؤتمر سنويًا من طرف الإدارة الأمريكية، بالتعاون مع المجلس الأطلسي والإدارات الأمنية، بهدف استباق الأحداث لجميع الكوارث التي قد تحصل في العالم، ويحملُ المؤتمر اسم “استراتيجية 12/9″، في إشارة إلى اليوم الموالي للحادي عشر من سبتمبر، حيث تولت الإدارة الأمريكية مهمة التعامل مع أكبر كارثة أمنية تعرفها.

وفي نسخة 2024 من التحدي، فاز “مختبر البرمجة والتشفير والجبر وتطبيقاته السنغالي” بالميدالية الذهبية، بعد أن تصدر قائمة المشاركين من مختلف من مناطق العالم.

وضم الفريق خبراء في تأمين الشبكات والنظم، في مقدمتهم الدكتور أحمد يوسف إخليل من المدرسة العليا متعددة الجنسيات للاتصالات، إلى جانب ثلاثة باحثين من جامعة الشيخ أنتا ديوب بدكار.

وتمحور موضوع التحدي لهذه النسخة، حول المشاكل الاقتصادية والأمنية والجيوسياسية بعد الهجمات السيبرانية على البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية، مثل الموانئ والمطارات وشركات الاتصال والمياه والكهرباء.

وطلب من المشاركين وضع استراتيجيات استعجالية للتعامل مع الأزمة، واستراتيجيات بعيدة المدى لإدارة الأزمات وطرق تطبيقها.

واحتفت جامعة الشيخ أنتا ديوب بفوز الفريق بالميدالية الذهبية في التحدي، وقالت إنه نال أيضًا جائزة “أفضل فريق عمل”، وقالت في بيان صحفي إن الفريق نجح في “وضع استراتيجية تعزيز مرونة البنى التحتية الحيوية وإدارة الأزمات السيبرانية الناجمة عن الهجمات على المؤسسات ذات الأهمية الحيوية للدولة”.