سلم السفير السعودي عبد العزيز بن عبد الله الرقابي، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماده لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، بصفته سفيراً فوق العادة وكامل السلطة للمملكة العربية السعودية لدى موريتانيا.

الرقابي عُين في منصبه في أغسطس الماضي، وقد شغل عدة مناصب بارزة في وزارة الخارجية السعودية، من بينها المدير العام لإدارة الأجانب، وقنصل المملكة في جمهورية مصر العربية وجاكرتا، كما تولى مسؤولية قسم شؤون السعوديين في سفارة السعودية لدى الفلبين.

يحمل السفير السعودي درجة الدكتوراه في إدارة الأزمات من جامعة القاهرة التي حصل عليها عام 2018، بالإضافة إلى ماجستير وبكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة ذاتها.