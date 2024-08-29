توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية حدوث تساقطات مطرية مهمة خلال الأيام الـ07 المقبلة، على مناطق مختلفة من موريتانيا.

وقال الهيئة في نشرتها أن هناك احتمالية تساقطات مطرية خفيفة إلى معتدلة على شمال اترارزة وآدرار، مع توقع لأمطار خفيفة إلى معتدلة على جنوب الحوض الشرقي ، ولعصابه ، غيدي-ماغه؛ گورگل، تگانت ، آدرار، إنشيري، جنوب داخلت نواذيبو .

وأضافت أن نفس الوضعية متوقعة على شمال كل من ولايتي لبراكنه واترارزة يوم الجمعة (30 من أغسطس الجاري).

وبالنسبة ليوم السبت الموافق لـ31 أغسطس؛ ستتشكل أمطار خفيفة إلى معتدلة، غزيرة محليا في جنوب الحوضين ولعصابه، و على گيدي ماغه ؛ تگانت؛ گورگل؛ لبراكنة؛ واترارزة.

أما بالنسبة ليومي الاثنين والثلاثاء القادمين؛ الموافق لـ02 والـ03 سبتمبر المقبل؛ فتتوقع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بحول تسجيل تساقطات مطرية غزيرة إلى معتدلة على أقصى منطقة جنوب الحوضين ولعصابه.