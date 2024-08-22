قال مساعد المدير لحماية النباتات في وزارة الزراعة الموريتانية، محمد سيدنا عالي صغيري، إن الآفات الزراعية تتسبب في خسائر تتراوح بين 40% و45% في الحقول والمزارع، مع تأثير إضافي يتراوح بين 5% و10% على المخزون من المنتجات الزراعية.

وأضاف صغيري في تصريح نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، خلال إطلاق دورة تكوينية حول المكافحة المندمجة للآفات الزراعية في ولاية اترارزة، أن المزارعين يعتمدون بشكل كبير على استخدام المواد الكيميائية لمواجهة هذه الآفات، مما يؤدي إلى مشاكل بيئية خطيرة.

وأشار صغيري إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عمليات مكافحة الطيور التي تلتقط الحبوب، من خلال هدم الأعشاش، وهي استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على المواد الكيميائية في مكافحة الآفات.