توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، يوم غد، تساقطات مطرية من خفيفة إلى متوسطة قوية محليا على الحوضين ولعصابة وكوركول وگيديماغه وآدرار وإينشيري واترارزة وربما على مدينة انواكشوط، في حين ستبقى الرؤية متأثرة إلى محدودة بفعل الأتربة والعواصف الرملية على تيرس الزمور وداخلت انواذيبو.

أما الحالة العامة لمدينة نواكشوط، فأشارت الهيئة إلى أنها ستتميز بهبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة السرعة من غربية إلى شمالية غربية، بينما ستكون الرؤية عموما جيدة وستكون السماء غائمة مع احتمال تساقطات مطرية خفيفة.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة:

النعمة………………………..26-36°

تمبدغه……………………….26-35°

ولاته………………………….27-39°

عدل بكرو …………………. 25-34°

باسكنو …………….………..25-35°

لعيون……………………… 27-37°

الطينطان………………… 27-37°

كيفه…………………………28-38°

كنكوصه……………………27-36°

باركيول……………….…….27-38°

كيهيدي…………………….27-37°

مونكل………………………..27-38°

مقامه………………………27-36°

إمبود……………………….27-36°

ألاك………………..……….28-41°

مقطع لحجار………….…29-41°

بوكى…………………..….28-40°

روصو.…………………….27-38°

أبوتلميت………………..27-41°

أطار..…………………….30-44°

وادان……………………….28-43°

شنقيط…………………..28-42°

أوجفت………………….30-43°

انواذيبو…………………23-28°

تجكجه………..…………28-40°

تيشيت………..………..30-44°

سيلبابي………….……26-35°

ازويرات……….……….23-43°

بئر أم اكرين………….18-38°

أكجوجت……………….29-43°

نواكشوط……………27-31°

توقعات المناطق الساحلية وفي العرض:

وأوضحت الهيئة للوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، بأن البحر سيكون قليل الإضطراب على طول السواحل مع تموج بحري قادم من القطاع الجنوبي الغربي، في حين سيتراوح ارتفاع موجه البحري ما بين 0.6 إلى 1.5متار.