قال الملحق العسكري، بسفارة جمهورية الصين الشعبية، في نواكشوط، جو تاوو، إن الجيش الصيني سيواصل تعزيز التبادلات والتعاون “بشكل نشط” مع الجيش الموريتاني.

جاء ذلك خلال حفل أقامته سفارة الصين الشعبية، في نواكشوط، ليل الاثنين/ الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ 97 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، أشاد خلاله بعمق التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين.

وأضاف الملحق العسكري الصيني، أن “هذا العام يصادف الذكرى الـ 59 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الموريتانية و الجمهورية الصينية الشعبية”، مؤكدا عزمه مواصلة تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين التي وصفها بـ”المثمرة”.

مثل الحكومة في هذا الحفل وزير الدفاع الوطني حنن ولد سيدي، رفقة وفد من المؤسسة العسكرية.