أعلن زير الوظيفة العمومية والعمل سيدي يحي ولد شيخنا ولد لمرابط تسوية الديون المستحقة للكافراد على موريتانيا بالكامل، بالإضافة إلى تسديد مساهمتها لهذه السنة في إطار احترام التزاماتها اتجاه هذه المنظمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة العادية ال59 للمجلس التنفيذي ومجلس إدارة الكافراد المنعقدة بمدينة الرباط في المملكة المغربية.

وشهد جدول أعمال الدورة انتخاب مدير جديد للكافراد، هو الدكتور كوفي اديودون آسوفي من جمهورية البنين لمأمورية 4 سنوات.

وتم إنشاء الكافراد (CAFRAD) في 13 مايو 1964 بدعم من اليونسكو ، وهو مركز التدريب والبحوث الرائد في القارة لعموم الدول، لتحسين الإدارة العامة وأنظمة الحكم في إفريقيا.

وقدم المدير العام للكافراد المنتهية ولايته استيفان موني موآندجو شكره لموريتانيا، بمناسبة تسديدها لمستحقات الكافراد عليها للسنوات الماضية، والتي ستساهم في تذليل الأعباء المالية التي تعاني منها المنظمة حاليا.

ويضم كافراد حاليًا 38 دولة عضو. وبموجب بنود الاتفاقية ، أصبح المركز مؤسسة إقليمية أفريقية عضويتها مفتوحة لجميع الدول الأفريقية وتستضيفها الحكومة المغربية.