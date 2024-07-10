توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أن تشهد ولايات الحوضين ولعصابة وگوركول وكيديماغه، تساقطات مطرية، فيما ستشهد تيرس الزمور وداخلت انواذيبو، تأثر الرؤية بفعل الأتربة.

وقالت الهيئة في نشرتها اليومية، إن المنخفض الحرار يومجد اليوم الأربعاء شمال غرب البلاد مما سيؤدي إلى ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة على المناطق الشمالية، والشمالية الغربية والوسطى، من التراب الموريتاني، في حين ستمر الجبهة المدارية شمال لبراكنة وتكانت وشمال شرق آدرار.

وبالنسبة للحالة العامة لمدينة نواكشوط، أشارت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أنها ستتميز بهبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة السرعة من شمالية إلى شمالية شرقية، بينما ستكون السماء صافية إلى قليلة الغيوم.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى المتوقعة

النعمة………………………..29-40°

لعيون……………………… 29-41°

كيفه…………………………29-40°

كيهيدي…………………….29-39°

ألاك………………..……….28-41°

روصو.…………………….25-38°

أطار………………………31-45°

انواذيبو…………………21-28°

تجكجه………..…………30-40°

سيلبابي………….……28-38°

ازويرات……….……….26-43°

أكجوجت……………….29-44°

انواكشوط……………24-36°