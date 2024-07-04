وأوضح مسؤول محلي في وقت مبكر اليوم أن “21 مدنيا على الأقل قتلوا” في قرية دجيغويبومبو، على بعد عشرات الكيلومترات من باندياغارا في إقليم دوغون.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول آخر قوله، إن نحو عشرين شخصا قتلوا، مشيرا إلى أن الوضع الأمني حال دون توجه السلطات إلى موقع الهجوم.

وقال ممثل للشباب المحلي، إن الهجوم الذي بدأ قبل حلول الليل “استمر حوالي ثلاث ساعات”، مضيفا أن “عشرين شخصا قتلوا، نصف عددهم من الشباب، وقد تم ذبح بعضهم”.