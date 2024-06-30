عقد فريق من المراقبين الدوليين والأفارقة نقطة صحفية اليوم الأحد، بمقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛ لعرض ملاحظاتهم حول الظروف التي اكتنفت يوم الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس السبت 29 يونيو 2024.

ونوه الدكتور رابي تريژور رئيس منظمة “ريام للسلام”(RIAMAPAIX) ، المتحدث باسم المراقبين الدوليين، بالظروف التي اكتنفت عملية الاقتراع، مؤكدا أن الشعب الموريتاني قدم مثالا يحتذى به في ممارسة وتطبيق الديمقراطية الانتخابية.

وأعرب عن ارتياحهم لمستوى تعاطي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مع الملاحظات التي وردتها من مختلف الشركاء؛ ولحجم التغطية الإعلامية التي واكبت عملية الاقتراع، التي طبعتها الشفافية والنزاهة؛ حسب وصفه؛ رغم وجود بعض الملاحظات المتعلقة بالإجراءات التنظيمية.

واستعرض الدكتور رابي تريژور خلال النقطة الصحفية خمسة عشر (15) ملاحظة تضمنها تقرير منظمته والمنظمات المشاركة في رصد ومراقبة يوم الاقتراع الرئاسي.