سبعة مرشحين يتنافسون في الانتخابات الرئاسية الموريتانية التي انطلق شوطها الأول صباح اليوم السبت، المترشحون السبعة يتنافسون للفوز بثقة قرابة مليوني ناخب، بعد أن خاضوا حملة دعائية استمرت على مدى أسبوعين.

محمد ولد الشيخ الغزواني:

يسعى لمأمورية ثانية لخمس سنوات

رئيس موريتانيا التاسع

تولى الرئاسة عام 2019 بعد حصوله على 52٪؜

تولى قيادة الأركان العامة للجيوش لأكثر من 10 سنوات

عين عام 2018 وزيرا للدفاع بعد تعاقده من الجيش

محمد الأمين المرتجي الوافي

مفتش وخبير محاسبة

يترشح للمرة الثانية للرئاسيات

ترشح عام 2019 وحصل على 0.40٪؜

حمادي ولد سيدي المختار

يترشح للرئاسيات لأول مرة

رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”

زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية

نائب برلماني سابق مدينة كيفه

نائب سابق لرئيس الجمعية الوطنية

أوتاما أنطوان سليمان سوماري

يترشح للانتخابات الرئاسية لأول مرة

جراح أعصاب والمدير العام للتخصصات الطبية

عضو سابق في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

مؤسس حزب طلائع قوى التغيير الديمقراطي المنحل

مامادو بوكار با

يترشح للانتخابات الرئاسية لأول مرة

رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية

أستاذ تعليم ثانوي متقاعد

أدين بالسجن لأربع سنوات عام 1986 على خلفية مشاركته في انشطة افلام

نائب برلماني سابق عام 2013 عن مدينة نواكشوط

العيد ولد محمدن امبارك

يترشح للانتخابات الرئاسية لأول مرة

يعد أصغر مرشح في هذه الانتخابات

خريج المدرسة الوطنية للمحاماة الفرنسية

محامي وحقوقي كلف بالدعوى في منظمة نجدة العبيد

نائب برلماني منذ عام 2018

رئيس سابق لميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحراطين

بيرام الداه اعبيد

يترشح للانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة

حل في المرتبة الثانية في رئاسيات 2019 بحصوله على 18.59٪؜

بدأ مساره المهني ككاتب ضبط

عضو في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2007

انشأ عام 2008 مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية “ايرا”

دخل سجن عدة مرات

حاصل على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2013

نائب برلماني لفترتين متتاليتين بدءاً من عام 2018