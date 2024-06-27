دعت سلطة تنظيم الإشهار كل الفاعلين السياسيين إلى الالتزام بتوقيف جميع الأنشطة الدعائية، وإزالة مختلف الوسائط الإشهارية المتعلقة بالدعاية الانتخابية، مع بداية فترة الصمت الانتخابي، والتي تسبق الاقتراع بـ24 ساعة.

وقالت السلطة في بيان لها إن فرقها ستقوم بتوقيف أي نشاط دعائي، وإزالة أي واسطة إشهارية يتم رصدها خلال فترة الصمت الانتخابي، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وطالبت بضرورة التزام ممثلي المرشحين الذي يقومون بالتعبئة أمام مكاتب التصويت يوم الاقتراع، بعدم حمل أي ملصقات دعائية، أو ارتداء قبعات أو قمصان، تحمل صور أو شعارات المرشحين.

وتقدمت بالشكر إلى كل مسؤولي الحملات الانتخابية، وأصحاب المبادرات الداعمة لمختلف المرشحين على التعاون مع ممثلي السلطة طيلة الحملة، وتنبههم على ضرورة التقيد بالحيز الزمني القانوني المخصص للإشهار السياسي، واحترام فترة الصمت الانتخابي.