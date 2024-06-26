قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” حمادي سيدي المختار، المترشح للإنتخابات الرئاسية، إن النظام الحاكم في موريتانيا أثبت فشله، وبات من الضروري إزاحته وإعطاء الفرصة لنظام جديد يوفر للمواطنين كل متطلباتهم.

وأضاف ولد سيدي المختار، خلال مهرجان انتخابي بمدينة سيلبابي عاصمة ولاية كيديماغه، التي قال إنها ولاية “لم تجد الاهتمام الذي يضعها في مكانتها اللائقة، كولاية رعوية، موضحاً أن مشروعه الانتخابي يركز على المجالات الحيوية الأساسية للمواطنين” وفق تعبيره

وأكد أنه سيعمل على إنشاء سدود لحماية المواطنين من السيول والفيضانات، مع “مراجعات النظام الديبلوماسي من خلال فتح مراكز إسلامية لحماية الجاليات الموريتانية في الخارج”

موضحاً أنه في حال فوزه في الانتخابات، “سينظم مؤتمراً سنوياً خاصاً بأبناء الولاية في الخارج لإتاحة الفرصة لهم بالاستثمار في بلدهم”