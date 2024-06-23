قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” المترشح للانتخابات الرئاسية حمادي سيدي المختار، “إن البلد وصل حدا من الفشل لابد له من التغيير، وذلك ما يسعى له حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية”، حسب قوله.

جاء ذلك خلال مهرجان انتخابي بمدينة كيفه عاصمة ولاية لعصابه، بين خلاله مضامين برنامجه الإنتخابي، وسط حضور من مؤيدي ومناضلي حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”.

وأضاف أنه سيعمل في مجال الأمن على تقوية الجيش ومده بالوسائل الضرورية ليضطلع بأدواره المنوطة به على أكمل وجه، كما سيركز على خلق مشاريع إنمائية لصالح المواطنين تحسن من واقعهم نحو الأفضل.

وتعهد بتحويل باركيول إلى ولاية جديدة، في حال فوزة وذلك نتيجة لاتساع الولاية حاليا، ما يفرض وجود ولاية جديدة.

ودعا داعميه إلى حماية أصواتهم يوم الاقتراع، مشيرا إلى أن “البلد وصل حدا من الفشل لابد له من التغيير، وذلك ما يسعى له حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية”، حسب قوله.

وكان المترشح قد ترأس زوال أمس بمدينة كرو مهرجانا انتخابيا، نظمه أنصاره، لخص فيه أهم بنود برنامجه الإنتخابي.

ورفع المشاركون في المسيرة الراجلة التي استقبلت المترشح بمدخل المدينة، الشعارات والصور المكبرة له، قبل أن تختتم بمهرجان وسط المدينة.

وأكد المترشح في مداخلة له أمام أنصاره بالمدينة، حرصه على حل كل المشاكل المطروحة للمدينة، مبينا أنه على دراية تامة بكل تلك التحديات.