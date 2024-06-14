قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” حمادي ولد سيد المختار، المترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، إن مشروع “تواصل” يسعى لتطبيق شرع الله ويعيد الأمل والمكانة المفقودة للعلماء، وترسيخ الهوية الإسلامية.

وأضاف في خطاب افتتاح حملته الدعائية، “إن مشروع تواصل سيخصص جزء ثابتا من ميزانية الدولة لتشييد المساجد، وإعاد المكانة اللائقة للعلماء والأئمة”.

وأشار إلى أن “هناك جراحا وآثارا ومخلفات يعاني منها مختلف مكونات المجتمع الموريتاني، ومشروع تواصل وحدة هو الذي سيزيل تلك الآثار بحوار جامع لايقصي أحد حتى يتصالح أبناء هذا الوطن متحابين في الله” حسب تعبيره.

وأكد ولد سيد المختار الذي يتولى زعامة المعارضة، أنه سيعمل على نشر العدل والثقة بالقضاء والوطن، وسيقيم العدل على المسؤولين قبل المواطنين.