يواجه المنتخب الموريتاني لكرة القدم “المرابطون” اليوم الخميس منتخب السودان في نواكشوط؛ لحساب الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

و تقام المباراة الساعة الخامسة على ملعب الشيخ ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتحتل موريتانيا المركز قبل الأخير في المجموعة ، برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل منتخب السودان المركز الثاني برصيد 4 نقطا خلف السنغال المتصدر بفارق الأهداف .

وفي أول جولتين خسرت موريتانيا من جمهورية الكونغو وتعادلت مع جتوب السودان بينما تعادل السودان مع توجو وفاز على جمهورية الكونغو.

ويتصدر منتخبا السنغال والسودان، ترتيب المجموعة بأربع نقاط، في حين تحتل الكونغو، المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بينما تتواجد التوغو في المركز الرابع بنقطتين، وتتساوى موريتانيا وجنوب السودان في النقاط برصيد نقطة لكل منهما.