أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم، تشكيل حكومة جديدة، منهية بذلك حالة جمود دامت أكثر من خمسة أشهر بعد إعادة انتخاب الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.

وجاء الإعلان بعد أقل من أسبوعين على إعلان الجيش في البلاد أنه أحبط محاولة انقلاب شهدت قيام مسلحين بمهاجمة منزل أحد الوزراء قبل دخول قصر الأمة، حيث مقر الرئيس تشيسيكيدي في العاصمة كينشاسا.

وجاء تشكيل الحكومة الجديدة في وقت يتجدد فيه القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يحاول جيش الكونغو استعادة الأراضي التي استولى عليها مسلحون.

وأعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة عند الفجر وتعيين غاي كابومبو موديامفيتا وزيرا للدفاع، وهو منصب رئيسي في وقت تواجه فيه الكونغو أزمة أمنية خطيرة في الشرق.

وأعيد انتخاب تشيسيكيدي الذي يتولى السلطة منذ يناير 2019، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 20 ديسمبر الماضي، بأكثر من 73 بالمائة من الأصوات.

لكن تحالفه المسمى “اتحاد الأمة المقدس” كان غير قادر على تشكيل حكومة بشكل فوري. وقال إريك نيندو، مدير الاتصال في الرئاسة، موضحا سبب استغراق تشكيل الحكومة بعض الوقت “إنه ائتلاف من أحزاب مختلفة، وكانت هناك مناقشات وتسويات”.