أوقفت قوات خفر السواحل الموريتانية، اليوم الأربعاء، ستة غواصين كانوا يمارسون الصيد غير الشرعي لما يعرف بـ « خيار البحر» قرب ميناء تانيت للصيد التقليدي، وفق ما ذكرته وزارة الصيد والاقتصاد البحري.

وقالت الوزارة في منشور على الفيسبوك إن العملية حدثت بعد « متابعة دقيقة لهؤلاء الغواصين ».

وأشارت الوزارة إلى أن العملية بدأت بعد الحصول على معلومات دقيقة عن تحرك المجموعة قرب ميناء تانيت، الذي يبعد حوالي خمسة وستين كيلومترا من نواكشوط، وذلك قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم في عمق المياه قرب العاصمة.

وأضافت الوزارة أن العملية أسفرت عن مصادرة الكمية المصطادة، فضلاً عن زورقين مجهزين بأدوات الغطس، من بينها ثمانية أنابيب للأكسجين.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المقرر أن تحال المجموعة إلى العدالة خلال الأيام القادمة، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية الرامية لحماية الثروة البحرية.”