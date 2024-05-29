أعلن رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” حمادي سيدي المختار، وهو زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، تخليه عن سيارته التابعة للمؤسسة والامتيازات المادية المترتبة على زعامة المعارضة، خلال فترة خوضه غمار الانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية يونيو المقبل.

جاء ذلك في رسالة وجهها ولد سيدي المختار إلى وزير المالية في الحكومة، تحت عنوان “إجراءات تجنب استخدام وسائل عامة الحملة الرئاسية”.

وقال ولد سيدي المختار إنه بسبب الانشغال بالحملة الرئاسية قرر “توقيف استخدام السيارة الشخصية لزعيم المعارضة منذ اتخذ الحزب قرار ترشيحي”.

وطلب ولد سيدي المختار من وزير المالية “توقيف جميع الامتيازات المادية (علاوات وراتب الزعيم الرئيس للمعارضة) خلال شهر يونيو، وفي حال شوط ثاني خلال شهر يوليو”.

وبرر ولد سيدي المختار قراراته بالحرص على “تجنب استخدام وسائل الدولة، حتى تتساوى الفرص بين الجميع”، وفق نص الرسالة.

وكان ولد سيدي المختار قد تقدم بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وهو الذي يتولى منذ الانتخابات التشريعية العام الماضي زعامة المعارضة.