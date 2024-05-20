قدم الاتحاد الأوروبي لموريتانيا هبة بمبلغ 13 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي، وذلك وفق وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة.

وأوضح المصدر، في بلاغ، أن هذا التمويل التي وقع الاتفاقية الخاصة به بنواكشوط وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، غويليم جونس، يتعلق بالاقتصاد الأخضر و النظم الغذائية المستدامة والشاملة لتحسين الأمن الغذائي والتغذية.

ويهدف المشروع، تضيف الوزارة، إلى تطوير سلاسل قيمية ذات قدرة غذائية وتجارية كبيرة، لدفع النمو الشامل للمناطق القروية وضمان تموين أفضل للمراكز القروية والحضرية بمنتجات نوعية و بأسعار مناسبة.

كما يروم دعم الإطار المؤسسي والحكامة للتعامل الجاد مع الأسباب البنيوية لانعدام الأمن الغذائي، مع إيلاء مكانة خاصة لبعدي النوع وحقوق الإنسان ولذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي هذا السياق، نقل المصدر عن الوزير الموريتاني تأكيده أن هذا التمويل سيساهم في دعم ولوج الساكنة المستهدفة لغذاء صحي متنوع عبر تعزيز زراعة تنافسية شاملة تستجيب للتغيرات المناخية.

تجدر الإشارة إلى أن موريتانيا وقعت، مؤخرا، مع برنامج الأغذية العالمي على آلية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية القطرية لمواجهة الصدمات الغذائية 2024-2028 بمبلغ يفوق 417 مليون دولار.