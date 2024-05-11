أعلن الجيش المالي، اليوم السبت، أنه اتفق مع الجانب الموريتاني على ضرورة وضع آلية لتفادي الحوادث المتكررة على الشريط الحدودي، وتضمن الأمن والسكينة فيه.

جاء ذلك في برقية على الموقع الإلكتروني للجيش المالي، تعليقًا على نتائج زيارة بعثة عسكرية مالية رفيعة المستوى، يقودها القائد العام لأركان الجيش المالي الجنرال عمر ديارا، لنواكشوط أول أمس الخميس.

وقال الجيش إن البعثة أدت “زيارة صداقة وعمل في إطار التعاون العسكري بين الدولتين”.

وأضاف الجيش أن اللقاء بين الطرفين “مكَّن من مناقشة التحديات الأمنية التي يواجه البلدان، والبحث عن حلول مستدامة من أجل تأمين الحدود المشتركة”.

وأوضح أن النقاش تطرق إلى “وضع آلية تسمح بتفادي الحوادث المتكررة على الشريط الحدودي”، مشيرًا إلى أن الطرفين اتفقا على “أهمية التفاهم حول إجراءات أمنية ملموسة تضمنُ عودة الهدوء والسكينة على طول الحدود”.

وخلص الجيش المالي في برقيته إلى أن “هذه الزيارة تأتي بعد زيارات مماثلة على المستوى السياسي ما بين بعثات وزارية في نواكشوط وباماكو خلال الفترة الأخيرة”، وفق تعبيره.

وخلال الزيارة التي استمرت لعدة ساعات، التقى الوفد العسكري المالي بالقائد العام لأركان الجيوش الموريتانية ووزير الدفاع.