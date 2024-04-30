دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك معالي المشاركين في المنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية إذربيجان المنتدى، إلى توحيد ومضاعفة الجهود واستثمار ما يملكونه من نفوذ ووسائل لفرض الوقف الفوري لحرب الإبادة القذرة التي يشنها جيش الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.

وطالب الوزير في كلمة له بالعمل على ضمان توفير الغذاء والدواء، وكافة متطلبات الحياة الكريمة للنازحين من القطاع، وإعادة المهجرين إلى ديارهم، وتوفير شروط الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وانطلقت اليوم الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة، أشغال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية إذربيجان.

وقال ولد مرزوك إن هذا المنتدى، يمثل أرضية مثالية لتنسيق الجهود بين دول تربطها علاقات ثقافية وحضارية تليدة متأصلة منذ أيام ازدهار وقوة الدولة الإسلامية، وتغذيها على مر الزمن إسهامات متبادلة في خدمة العلوم والفنون والقيم الجامعة والمعارف الإنسانية المشتركة.

كما دعا المشاركين لاستكشاف فرص الاستثمار في موريتانيا في القطاعات الإنتاجية والتعرف على المزايا والضمانات الممنوحة لكافة المستثمرين.